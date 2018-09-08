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Террі може опинитися в чеміонаті Росії

Сьогодні 13:56 304 0
Террі може опинитися в чеміонаті Росії

Англійський захисник Джон Террі найближчим часом стане футболістом московського Спартака.

Як повідомляє журналіст Джанлука Ді Марція, 8 вересня, запланований медичний огляд Террі в Римі. У разі вдалого результату обстеження сторони можуть укласти контракт.

Якщо Террі перейде в Спартак, то стане тимчасовою заміною французові Самюелю Жиго, який отримав травму хрестоподібних зв'язок коліна.

У минулому сезоні 37-річний футболіст захищав кольори Астон Вілли, з якою дійшов до фіналу плей-офф Чемпіоншипа. Втім програв Фулгему право виступати в Прем'єр-лізі і покинув Бірмінгемський клуб як вільний агент.

Нагадаємо, Яремчук порівняв Шевченка з Ребровим.

Джерело - Sport.ua.

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