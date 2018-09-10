Террі потренувався з Челсі. ФОТО

Екс-захисник Челсі Джон Террі провів тренування зі своїм колишнім клубом.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Центрбек сфотографувався з колишнім півзахисником лондонців Майклом Есьєном і тренером клубної академії Джоном Гарлі в екіпіровці Челсі.

Нагадаємо, Террі провів у Челсі 9 років, за які встиг провести 489 матчів і забити 41 гол.

Останній рік він провів у Астон Віллі.

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Джерело - Чемпіон.