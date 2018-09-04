Роналду заробляє в Ювентусі більше ніж бюджет 10 клубів Серії А

Новачок Ювентуса Кріштіану Роналду прогнозовано очолив рейтинг найвисокооплачуваніших гравців Серії А 2018/19.

Відповідний звіт опублікувала La Gazzetta dello Sport.

33-річний португалець отримує в Турині 31 млн євро за сезон. Найближчий переслідувач Кріштіану – Гонсало Ігуаїн, зарплата якого втричі менша (9,5 млн євро). Трійку замикає одноклубник Роналду Пауло Дибала, який отримує 7 млн євро. Колишній вінгер Шахтаря Дуглас Коста розмістився на 5 позиції (6 млн євро).

Роналду €31 млн

Ігуаїн €9.5 млн

Дібала €7 млн

П'янич €6.5 млн

Д.Коста €6 млн

Кріштіану Роналду отримує більше, ніж цілих 10 клубів Серії А витрачають на зарплату усіх своїх футболістів (Емполі, СПАЛ, К'єво, Фрозіноне, Парма, Удінезе, Аталанта, Дженоа, Кальярі та Сассуоло).

Нагадаємо, Роналду показав чим займається на тренуваннях.

Також, Роналду призупинив виступи за збірну.

Джерело - football24.ua.