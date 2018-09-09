Екс-форвард Арсеналу зламав таксисту щелепу

Колишній нападник лондонського Арсеналу Ніклас Бендтнер завдав каліцтв таксисту.

Про це повідомляє Adresseavisen.

Інцидент стався у Копенгагені. Як повідомляє видання, яке зв'язалося з компанією DanTaxi, що перевозила Бендтнера, данський футболіст зламав водієві щелепу.

Після інциденту таксист попрямував до лікарні, де йому зробили операцію. Менеджер DanTaxi зазначив, що компанія подала заяву в поліцію.

Це не перший випадок, коли Бендтнер конфліктує з таксистами. У 2014 році він стягнув штани прямо в салоні таксі і назвав водія маленькою повією.

Зараз Бендтнер виступає за норвезький Русенборг.

Нагадаємо, Арсенал буде суперником Ворскли у Лізі Європи і вже оголосив заявку на турнір.

Раніше, новий головний тренер Арсеналу Унаї Емереі заборонив футболістам пити сік.

Джерело - Adresseavisen.