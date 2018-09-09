Екс-форвард Арсеналу зламав таксисту щелепу

Колишній нападник лондонського Арсеналу Ніклас Бендтнер завдав каліцтв таксисту.
Про це повідомляє Adresseavisen.
Інцидент стався у Копенгагені. Як повідомляє видання, яке зв'язалося з компанією DanTaxi, що перевозила Бендтнера, данський футболіст зламав водієві щелепу.
Після інциденту таксист попрямував до лікарні, де йому зробили операцію. Менеджер DanTaxi зазначив, що компанія подала заяву в поліцію.
Це не перший випадок, коли Бендтнер конфліктує з таксистами. У 2014 році він стягнув штани прямо в салоні таксі і назвав водія маленькою повією.
Зараз Бендтнер виступає за норвезький Русенборг.
Нагадаємо, Арсенал буде суперником Ворскли у Лізі Європи і вже оголосив заявку на турнір.
Раніше, новий головний тренер Арсеналу Унаї Емереі заборонив футболістам пити сік.
Джерело - Adresseavisen.