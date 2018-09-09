Словаччина визначилася зі складом на матч проти України

Головний тренер збірної Словаччини з футболу Ян Козак визначився зі списком футболістів, які зможуть взяти участь у поєдинку Ліги націй проти України.
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До вашої уваги список гравців:
Воротарі: Дубравка, Шулла, Козачик.
Захисники: Вальєнт, Шкртел, Шатка, Дьомбер, Шкриняр, Губочан, Мазан.
Півзахисники: Грегуш, Вайсс, Дуда, Руснак, Грошовський, Гамшик, Сабо, Куцка, Лоботка.
Нападники: Пачінда, Немец, Мак, Дюриш.
Нагадаємо, Україна також визначилася із заявкою.
А Маркевич назвав плююси і мінуси української команди.
Джерело - Чемпіон.