Словаччина визначилася зі складом на матч проти України

Головний тренер збірної Словаччини з футболу Ян Козак визначився зі списком футболістів, які зможуть взяти участь у поєдинку Ліги націй проти України.

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До вашої уваги список гравців:

Воротарі: Дубравка, Шулла, Козачик.

Захисники: Вальєнт, Шкртел, Шатка, Дьомбер, Шкриняр, Губочан, Мазан.

Півзахисники: Грегуш, Вайсс, Дуда, Руснак, Грошовський, Гамшик, Сабо, Куцка, Лоботка.

Нападники: Пачінда, Немец, Мак, Дюриш.

Нагадаємо, Україна також визначилася із заявкою.

А Маркевич назвав плююси і мінуси української команди.

Джерело - Чемпіон.