ФУТБОЛ До заявки збірної України потрапив Василь Кравець

Стало відомо, хто захищатиме кольори збірної України у матчі зі Словаччиною в Лізі Націй.

Воротарі: Бойко, П'ятов, Лунін.

Захисники: Матвієнко, Кравець, Кривцов, Бурда, Цуріков, Ракицький, Данченко, Караваєв.

Півзахисники: Степаненко, Ярмоленко, Маліновський, Коноплянка, Марлос, Буяльський, Циганков, Сидорчук, Зінченко, Макаренко.

Нападники: Селезньов, Яремчук.

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До заявки збірної потрапив захисник Луго Василь Кравець. Він замінив травмованого Євгена Хачеріді.

Раніше його Шевченко відправив у молодіжку.

Джерело - Чемпіон.