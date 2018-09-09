ФУТБОЛ До заявки збірної України потрапив Василь Кравець

Стало відомо, хто захищатиме кольори збірної України у матчі зі Словаччиною в Лізі Націй.
Воротарі: Бойко, П'ятов, Лунін.
Захисники: Матвієнко, Кравець, Кривцов, Бурда, Цуріков, Ракицький, Данченко, Караваєв.
Півзахисники: Степаненко, Ярмоленко, Маліновський, Коноплянка, Марлос, Буяльський, Циганков, Сидорчук, Зінченко, Макаренко.
Нападники: Селезньов, Яремчук.
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До заявки збірної потрапив захисник Луго Василь Кравець. Він замінив травмованого Євгена Хачеріді.
Раніше його Шевченко відправив у молодіжку.
Джерело - Чемпіон.