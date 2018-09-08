Саленко: Збірна України є фаворитом у протистоянні зі Словаччиною

Збірна України з футболу є фаворитом у матчі зі Словаччиною в рамках Ліги націй.
Вважає найкращий бомбардир ЧС-1994 Олег Саленко
"По гравцях чехи і словаки приблизно однакові. Вони грають, здебільшого, від захисту. Потрібно намагатися активними діями нападу і півзахисту розкривати оборону суперника. Нашу збірну можна і навіть потрібно вважати фаворитом у цьому протистоянні", - сказав Саленко.
Нагадаємо, Україна дебютувала у Лізі націй виїзною перемогою над Чехією.
Наступний матч підопічні Андрія Шевченка проведуть у Львові, 9 вересня, проти збірної Словаччини. Початок о 16:00
Матч транслюватиме телеканал Футбол.
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Джерело - 1927.kiev.ua.