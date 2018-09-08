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Циганик: збірна України рухається в правильному напрямку

Сьогодні 22:55 40 0
Циганик: збірна України рухається в правильному напрямку

Збірна України з футболу на правильному шляху розвитку.

Про це сказав відомий футбольний коментатор Ігор Циганик.

"Поєдинок проти чехів переконав мене в тому, що ми рухаємося в правильному напрямку. Гра була хороша. Можна різне говорити про збірну Чехії, проте факт залишається фактом: українці продемонстрували змістовний футбол", - говорить Ігор.

Журналіст згадав про хорошу форму Марлоса і Малиновського. 

"Мені здається, що футболісти просто починають знаходити ті налаштування, яких, мабуть, не вистачало торік. Окремо хочу сказати, що освоївся Марлос. Крім того, Малиновський нарешті знайшов себе. Ще потрібно навести лад в обороні. Втім, впевнений, що Шевченко з цим розбереться", – цитує Циганика bookmaker-ratings.

Нагадаємо, Україна дебютувала у Лізі націй виїзною перемогою над Чехією.

Наступний матч підопічні Андрія Шевченка проведуть у Львові, 9 вересня, проти збірної Словаччини. Початок о 16:00

Матч транслюватиме телеканал Футбол.

Де купити форму збірної України з футболу?

Джерело - football24.

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