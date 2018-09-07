Новачок Динамо відзначився за збірну Данії

Сьогодні, 7-го вересня, проходив поєдинок відбіркового циклу на Євро-2019 Данії U-21 і Фінляндії U-21.

У стартовому складі господарів поля вийшов новачок київського Динамо Міккель Дуелунд. Відзначимо, що саме він відкрив рахунок у матчі. Гравець розписався в воротах суперника на 25-й хвилині зустрічі.

Нагадаємо, що Дуелунд став гравцем біло-синіх під завісу літнього трансферного вікна.

Преса оцінює цей перехід в 4 млн євро.

Також, Динамо оголосило список гравців на Лігу Європи.

Джерело - Чемпіон.