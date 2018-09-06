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Динамо оголосило список гравців на ЛЄ

Сьогодні 16:26 257 0
Динамо оголосило список гравців на ЛЄ

Київське Динамо оголосило заявку на матчі групового етапу Ліги Європи.

Про це повідомляє xsport.ua.

Відзначимо, що в заявку потрапив 31 гравець, 10 з них - в списку Б, де знайшлося місце Віктору Циганкову, Миколі Шапаренко, Назарію Русину і Володимиру Шепелеву.

Відзначимо, що 18-річний форвард киян, Владислав Супряга, перебуває в основному списку.

Повний список футболістів (гравці зі списку Б позначені знаком *).

Голкіпери: Георгій Бущан, Володимир Маханьков *, Денис Бойко, Артур Рудько.

Захисники: Микола Морозюк, Віталій Миколенко *, Сідклей, Йосип Пиварич, Микита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Денис Попов *, Томаш Кендзьора

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Че Че, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв *, Микола Шапаренко *, Владислав Калітвінцев, Віктор Циганков *, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Вітор Буено, Віталій Буяльський, Георгій Цітаішвілі *, Євген Смирний *, Ахмед Алібеков *, Міккель Дуелунд.

Нападники: Артем Бесєдін, Назарій Русин *, Владислав Супряга.

Нагадаємо, Зозуля може повернутися в Динамо.

Також, новачок Динамо заявив, що готовий стати частиною команди.

 

Джерело - xsport.ua.

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