Швед забив фантастичний гол у ворота молодіжної збірної Латвії. ВІДЕО

Півзахисник збірної України Мар'ян Швед відзначився голом у матчі кваліфікації до чемпіонату Європи-2019 (U-21) проти Латвії.

Мар'ян Швед забив другий гол української команди у ворота латвійців.

Півзахисник Карпат в лівому куті штрафного латвійців фінтом залишив позаду двох опонентів, потім на замасі прибрав ще двох захисників і холоднокровно низом пробив повз голкіпера суперника.

Нагадаємо, Швед був визнаний кращим футболістом туру УПЛ.

Його дубль допоміг Карпатам переграти київське Динамо.

Джерело - youtube.