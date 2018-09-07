Швед забив фантастичний гол у ворота молодіжної збірної Латвії. ВІДЕО

Півзахисник збірної України Мар'ян Швед відзначився голом у матчі кваліфікації до чемпіонату Європи-2019 (U-21) проти Латвії.
Мар'ян Швед забив другий гол української команди у ворота латвійців.
Півзахисник Карпат в лівому куті штрафного латвійців фінтом залишив позаду двох опонентів, потім на замасі прибрав ще двох захисників і холоднокровно низом пробив повз голкіпера суперника.
Нагадаємо, Швед був визнаний кращим футболістом туру УПЛ.
Його дубль допоміг Карпатам переграти київське Динамо.
Джерело - youtube.