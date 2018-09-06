Карпати придбали форварда Спортінга

Львівські Карпати уклали контракт з центральним нападником лісабонського Спортінга Крістіаном Понде.

Про це повідомляє Інформаційний центр Карпат.

23-річний футболіст найближчі три роки проведе у Львові. Гратиме Крістіан під 29-им номером.

Понде виступав за другу команду Спортінга, а також у клубі Спортінг Ковілья.

Новачок Карпат викликався до юнацьких збірних Португалії (U-17, U-18, U-19). Загалом за них провів 29 матчів, забив 11 голів.

Крістіан Понде - гравець Карпат. Леви підписали форварда лісабонського Спортінга pic.twitter.com/GCsP26j1il — FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) September 6, 2018

Нагадаємо, новий кіпер Карпат заявив, що команда буде боротися за 6-е місце.

Також, гравець Карпат був визнаний найкращим у 7-му турі.

Джерело - Офіційний сайт Карпат.