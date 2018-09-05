Новоспечений воротар Карпат: Будемо боротися за першу шістку

Голкіпер Карпат Микита Шевченко розповів про свій перехід у львівські Карпати.

Його слова наводить офіційний сайт телеканалу Футбол.

"Перехід запропонували Карпати. Вони були зацікавлені в моєму переході, тому діяли наполегливо і я погодився. Часу було обмаль, я ризикував залишитися без клубу. Стежив за останніми іграми хлопців - команда хороша, бойова", — сказав Шевченко.

Плани на сезон, за словами голкіпера, теж амбітні.

"Думаю, будемо боротися за місце у першій шістці. Можливо і за вихід у єврокубки. Буду на тренуваннях доводити і показувати все, що вмію. Хочу довести тренеру, що можу бути корисним", — підсумував Шевченко.

Нагадаємо, Шевченко перейшов у Карпати на правах оренди.

Окрім цього ще одного гравця Шахтаря орендував суперник Динамо у Лізі Європи.

Джерело - Футбол.