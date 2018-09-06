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Ярмоленко у списку найгірших придбань АПЛ

Сьогодні 15:55 353 0
Ярмоленко у списку найгірших придбань АПЛ

Український легіонер Вест Гема Андрій Ярмоленко потрапив у трійку гірших новачків ліги.

Про це передає football.ua

Футболіст цього літа перейшов з дортмундської Боруссії в лондонський Вест Гем. За чотири тури чемпіонату Англії на рахунку Андрія чотири виходи на заміну і 0 результативних дій.

Авторитетний портал WhoScored за ці 4 матчі поставив йому оцінку 6.06.

Найгіршим гравцем портал назвав воротаря Гаддерсфілда Бена Хаммера, друге місце посів одноклубника Ярмоленка Карлоса Санчес, а третім став сам Андрій.

Нагадаємо, Ярмоленко разом зі збірною України протистоятиме Чехії.

Також дізнавайтеся де купити нову форму збірної України.

Джерело - football.ua.

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