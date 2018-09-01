Суркіс прокоментував підписання данського півзахисника. ВІДЕО

Динамо давно слідкувало за Дуелундом.
Про це розповів президент киян Ігор Суркіс.
"За Міккелем ми спостерігали давно, як мінімум, протягом сезону. Усі селекціонери, які його бачили, рекомендували його запросити",- говорить власник "біло-синіх".
"Дуелунд – чиста "десятка", він може зіграти і першим, і другим нападником, добре володіє першим пасом, вміє розганяти атаки. Це досить молодий хлопець, який, на мій погляд, може відразу заграти в нашій команді",- цитує Суркіса офіційний сайт Динамо Київ.
Нагадаємо, Динамо підписало молодого вундеркінда.
Також, Хацкевич прокоментував жеребкування ЛЄ.
Джерело - ФК Динамо.