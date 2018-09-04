Ярмоленко розповів про взаємини з головним тренером Вест Гема

Хавбек Вест Гема Андрій Ярмоленко розповів про взаємини з головним тренером молотобійців Мануелем Пеллегріні.

Його слова наводить сайт Ua-football.

"У нас з Пеллегріні нормальні взаємини. Я з ним розмовляв, не переживайте, все нормально. Я пропустив передсезонну підготовку через невелике ушкодження. Зараз потрібен час, щоб зрозуміти, в який футбол грає команда. Я працюю і, впевнений, що буду грати", — сказав Андрій під час відкритого тренування збірної України.

Нагадаємо, після чотирьох турів Англійської Прем'єр-ліги Вест Гем з чотирма поразками замикає турнірну таблицю чемпіонату Англії.

Цього сезону АПЛ українець ще жодного разу не виходив у стартовому складі, а лише з'являвся на заміну.

Джерело - Ua-football.