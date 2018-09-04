Вернидуб розповів деталі аварії за його участі

Головний тренер луганської Зорі Юрій Вернидуб розповів деталі ДТП за його участі.

Його слова наводить видання Футбол 24.

"Ударив авто іншої людини ззаду. Я порушив правила, не дотримав дистанцію. Він різко загальмував, у нас на Гребельній у годину пік, о 10:40, йде по сто машин", — сказав Вернидуб.

За словами тренера саме він винуватець аварії, тому заплатить штраф.

"Моє авто дуже сильно постраждало, права сторона, його – майже ні, хіба задній бампер тріснув. Все нормально.

Я сам викликав поліцію і п'яним я не був. Швидкість була близько 50 км/год, у мене навіть подушки безпеки не спрацювали.

Заплачу штраф, у тому розмірі, який він буде. Водію іншого авто я відразу сказав, що все буду йому оплачувати, оскільки винен. Якщо навіть страховка не компенсує пошкодження – я заплачу", — наголосив Юрій Вернидуб.

Нагадаємо, керманич луганців потрапив вранці 4 вересня у ДТП.

Раніше Вернидуб хотів подати у відставку з поста голвоного тренера Зорі.

Джерело - Футбол 24.