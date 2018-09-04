Мій профіль

Цуренко вийшла у чвертьфінал US Open

Сьогодні 08:55 1234
Ломаченко та Усик у ТОП-10 рейтингу кращих боксерів світу
Сьогодні 22:32 56
Спонсор Світоліної розповів чого не вистачає спортсменці
Сьогодні 20:41 571
На новій формі національної збірної присутній напис Слава Україні. ФОТО
Сьогодні 19:36 987 1
Шовковський: Буду допомагати молодим гравцям своїми знаннями і досвідом. ВІДЕО
Сьогодні 18:42 227
Вернидуб розповів деталі аварії за його участі
Сьогодні 18:17 868
Мілевський розказав де завершить кар'єру
Сьогодні 16:35 750
Блоги
Як Неймар проявив великодушність до юного фаната. ВІДЕО
Як Неймар проявив великодушність до юного фаната. ВІДЕО Phillip Hess
02.09.2018 11:45 870
Усик залякав Белью ефектним роликом. ВІДЕО
Усик залякав Белью ефектним роликом. ВІДЕО Максим Буйдин
31.08.2018 20:00 3915
Роналду показав, чим займається на тренуванні. ВІДЕО
Роналду показав, чим займається на тренуванні. ВІДЕО Максим Буйдин
31.08.2018 15:00 882
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:32 Бокс Ломаченко та Усик у ТОП-10 рейтингу кращих боксерів світу 56
22:14 Автоспорт ЗМІ: Ряйконнен піде з Феррарі 103
21:56 Футбол Екс-гравець Динамо розповів про заборгованість у столичному клубі 426
21:33 Бокс Ломаченко не відповів Гарсії щодо двобою 173
21:14 Футбол Жіноча збірна України з футболу перемогла Угорщину 271
20:54 Футбол Зінченко потрапив до заявки Манчестер Сіті на матчі Ліги чемпіонів 315
20:41 Теніс Спонсор Світоліної розповів чого не вистачає спортсменці 571
20:18 Теніс Українка вилетіла із юнацького US Open 354
19:59 Баскетбол Тренер баскетбольної збірної: Лень і Михайлюк - гравці найвищого рівня 282
19:36 Футбол На новій формі національної збірної присутній напис Слава Україні. ФОТО 987 1
19:19 Теніс Стаховський поступився у першому колі турніру в Франції 157
18:55 Футбол Збірна України презентувала нову форму. ФОТО 706
18:42 Футбол Шовковський: Буду допомагати молодим гравцям своїми знаннями і досвідом. ВІДЕО 227
18:17 Футбол Вернидуб розповів деталі аварії за його участі 868
17:48 Футбол Лунін пояснив чому перейшов у Леганес 790
17:31 Футбол Мілевський підтримав Хацкевича 481 1
17:15 Футбол Динамо дізналося суперника у юнацькій Лізі чемпіонів 324
16:58 Футбол Гусєв увійшов у тренерський штаб Динамо 298
16:35 Футбол Мілевський розказав де завершить кар'єру 750
16:17 Теніс Стало відомо хто потрапить до складу української команди на Кубку Девіса 351
15:52 Футбол Шевченко прокоментував проблеми київського Динамо 685
15:34 Футбол Барселона підтримала Мессі, після оголошення номінантів на премію найкращому гравцеві від ФІФА 663
15:14 Футбол Роналду заробляє в Ювентусі більше ніж бюджет 10 клубів Серії А 716
14:49 Футбол Шовковський розпочав роботу в збірній. ФОТО 739
14:36 Футбол VAR може бути введений в УПЛ з цього сезону 352

Вернидуб розповів деталі аварії за його участі

Сьогодні 18:17 868 0
Вернидуб розповів деталі аварії за його участі

Головний тренер луганської Зорі Юрій Вернидуб розповів деталі ДТП за його участі.

Його слова наводить видання Футбол 24.

"Ударив авто іншої людини ззаду. Я порушив правила, не дотримав дистанцію. Він різко загальмував, у нас на Гребельній у годину пік, о 10:40, йде по сто машин", — сказав Вернидуб.

За словами тренера саме він винуватець аварії, тому заплатить штраф.

"Моє авто дуже сильно постраждало, права сторона, його – майже ні, хіба задній бампер тріснув. Все нормально.

Я сам викликав поліцію і п'яним я не був. Швидкість була близько 50 км/год, у мене навіть подушки безпеки не спрацювали.

Заплачу штраф, у тому розмірі, який він буде. Водію іншого авто я відразу сказав, що все буду йому оплачувати, оскільки винен. Якщо навіть страховка не компенсує пошкодження – я заплачу", — наголосив Юрій Вернидуб.

Нагадаємо, керманич луганців потрапив вранці 4 вересня у ДТП.

Раніше Вернидуб хотів подати у відставку з поста голвоного тренера Зорі.

Джерело - Футбол 24.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()