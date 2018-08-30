Вернидуб піде у відставку

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб хоче підти у відставу.

Про це заявив сам тренер.

"Я вдячний всій команді, вдячний Зорі, за проведені в клубі 9 років. Думаю, пора робити паузу. Сподіваюся, це піде на користь клубу. Я як головний тренер, не виконав завдання. Ми не вийшли в груповий етап. Плюс не дуже гарний виступ у внутрішньому чемпіонаті. Після повернення до Києва завтра постараюся зустрітися з президентом",- говорить наставник луганчан.

"Думаю, що я піду у відставку. Для себе я прийняв таке рішення",- цитує Вернидуба офіційний сайт Зорі.