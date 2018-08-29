Роналду призупинить виступи за збірну Португалії

Кріштіану Роналду пропустить найближчі матчі збірної Португалії.

Про це повідомляє ItaSportPress.

Нападник вирішив зосередитися на матчах Ювентуса.

33-річний португалець не зміг забити у своїх перших поєдинках за "б’янконері" в Серії А, тож джерело пояснює, що він скористається міжнародною перервою, щоби краще інтегруватись у свій новий клуб.

Таким чином головний бомбардир і капітан збірної Португалії пропустить матч Ліги націй із Італією 10 вересня, а також контрольну зустріч проти віце-чемпіонів світу, Хорватії, 6 вересня.

Нагадаємо, гол Роналду визнаний найкращим у минулому сезоні.

Роналду заспівав на посвяті в клуб.

Джерело - ua-football.