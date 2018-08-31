Роналду показав, чим займається на тренуванні. ВІДЕО

Португальський нападник Криштіану Роналду по повній відпрацьовє на тренуванні, практикуючи і удари, і передачі.

Про це повідомив сам футболіст через свій Instagram.

Winning team!!💪🏽💪🏽 Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 29 Авг 2018 в 10:22 PDT

Нагадуємо, що агент Роналду шокований, що найкращим гравецем Ліги чемпіонів визнали не його клієнта.

Раніше повідомлялося, що легендарний гравець МЮ розповів хто замінить Роналду в Реалі.

Джерело - Instagram Кріштіану Роналду.

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