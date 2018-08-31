Роналду показав, чим займається на тренуванні. ВІДЕО

Португальський нападник Криштіану Роналду по повній відпрацьовє на тренуванні, практикуючи і удари, і передачі.
Про це повідомив сам футболіст через свій Instagram.
Нагадуємо, що агент Роналду шокований, що найкращим гравецем Ліги чемпіонів визнали не його клієнта.
Раніше повідомлялося, що легендарний гравець МЮ розповів хто замінить Роналду в Реалі.
Джерело - Instagram Кріштіану Роналду.
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