VAR може бути введений в УПЛ з цього сезону

Систему відеоповторів у чемпіонаті України варто очікувати вже з цього сезону.

Про це розповів віце-президент УПЛ Маркіян Ключковський.

"Поки фінального рішення з цього приводу немає. Можливо, не всі матчі будуть забезпечуватися системою VAR, а тільки частково. Також потрібно розуміти, що VAR несе в собі певну технічну складність",- говорить Маркіян.

"В Україні затримка між подіями на полі і сигналом на ТБ від 25 до 50 секунд. Для глядачів це не критично, але приймати швидке рішення на полі в таких умовах складно. Нам потрібно підходити до цього питання виважено з точки зору спортивної, футбольної і матеріальної", – цитує Ключковського Football.ua.