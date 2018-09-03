Суарес розкритикував систему VAR

Уругвайський форвард Барселони Луїс Суарес заявив, що через нову систему відеоповторів втрачається весь адреналін гри.

Про це повідомляє Xsport з посиланням на Goal.com.

"VAR відбиває бажання святкувати голи і заважає радіти. Відразу виникають сумніви, чи все було правильно, втрачається адреналін", — сказав гравець Барселони.

В останньому турі чемпіонату Іспанії 31-річний футболіст відзначився дублем у ворота Уеска, проте перший гол у його виконанні зарахували лише після перегляду повтору.

Раніше розкритикував систему відеоповторів Мішель Платіні.

Джерело - Xsport.