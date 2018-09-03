Легіонер Зорі перейшов до команди з Кіпру

Легіонер луанської Зорі Давид Фаупала підписав трирічний контракт з Аполлоном.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
У Кіпрську команду француз перейшов як вільний агент, адже трансферне вікно закрилося ще 1 вересня.
21-річний Фаупала виступав за луганську команду з лютого 2018 року. За цей час провів за неї 13 матчів, у яких голів не забивав. Останнім часом француз виступав за дубль через проблеми з дисципліною.
Нова команда Давида цього сезону буде грати в груповому раунді Ліги Європи. У кваліфікації кіпріоти здолали учасники Ліги чемпіонів-2017/18 Базель.
Нагадаємо, Зоря розгромила київський Арсенал.
А Вернидуб назвав футболістів Зорі справжніми мужиками.
Джерело - Аполлон.