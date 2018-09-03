Легіонер Зорі перейшов до команди з Кіпру

Легіонер луанської Зорі Давид Фаупала підписав трирічний контракт з Аполлоном.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

У Кіпрську команду француз перейшов як вільний агент, адже трансферне вікно закрилося ще 1 вересня.

21-річний Фаупала виступав за луганську команду з лютого 2018 року. За цей час провів за неї 13 матчів, у яких голів не забивав. Останнім часом француз виступав за дубль через проблеми з дисципліною.

Нова команда Давида цього сезону буде грати в груповому раунді Ліги Європи. У кваліфікації кіпріоти здолали учасники Ліги чемпіонів-2017/18 Базель.

Нагадаємо, Зоря розгромила київський Арсенал.

А Вернидуб назвав футболістів Зорі справжніми мужиками.

Джерело - Аполлон.