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Легіонер Зорі перейшов до команди з Кіпру

Сьогодні 19:31 361 0
Легіонер Зорі перейшов до команди з Кіпру

Легіонер луанської Зорі Давид Фаупала підписав трирічний контракт з Аполлоном.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

У Кіпрську команду француз перейшов як вільний агент, адже трансферне вікно закрилося ще 1 вересня.

21-річний Фаупала виступав за луганську команду з лютого 2018 року. За цей час провів за неї 13 матчів, у яких голів не забивав. Останнім часом француз виступав за дубль через проблеми з дисципліною.

Нова команда Давида цього сезону буде грати в груповому раунді Ліги Європи. У кваліфікації кіпріоти здолали учасники Ліги чемпіонів-2017/18 Базель.

Нагадаємо, Зоря розгромила київський Арсенал.

А Вернидуб назвав футболістів Зорі справжніми мужиками.

Джерело - Аполлон.

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