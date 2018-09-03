Шовковський увійшов до тренерського штабу збірної України

Екс-голкіпер Динамо Олександр Шовковський приєднався до тренерського штабу Андрія Шевченка в збірній України.
Про це повідомляє видання Команда №1.
Новоспеченого помічника головного тренера національної команди вже представили футболістам.
Офіційна презентація, найімовірніше, відбудеться завтра, 4 вересня.
6 вересня українська стартує в Лізі націй. Її суперником стане збірна Чехії. А 9 вересня жовто-сині зустрінуться зі Словаччиною.
Нещодавно Шевченко пояснив чому не викликав Коваленка до збірної.
Тим часом Супряга отримав виклик до збірної України U-19.
Джерело - Команда №1.