Супрягу викликали до збірної України U-19 з футболу

Стало відомо, хто зіграє на турнірі в Латвії у складі збірної України U-19 з футболу.
Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.
В юнацької збірної України U-19 розпочався збір, під час якого команда виступить на міжнародному турнірі - Кубок Федерації футболу Латвії. Окрім українців та господарів, у змаганнях візьмуть участь збірні Македонії та Фарерських островів
Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Попов викликав 20 футболістів до складу команди.
Воротарі: Анатолій Трубін (Шахтар), Андрій Артим (Карпати).
Захисники: Максим Духан, Микола Ярош, Данило Хондак (усі – Динамо), Роман Слива, Петро Харжевський (обидва – Карпати), Максим Агапов (Зоря), Ігор Снурніцин (Олімпік).
Півзахисники: Георгій Цитаїшвілі, Богдан Білошевський, Вікентій Волошин (усі – Динамо), Клим Приходько, Михайло Мудрик (обидва – Шахтар), Ростислав Лях, Іван Желізко (обидва – Карпати).
Нападники: Євген Ісаєнко, Владислав Супряга (обидва – Динамо), Артем Холод (Шахтар), Данило Сікан (Карпати).
Розклад матчів збірної України на турнірі в Латвії:
06.09.2018
Україна – Фарерські острови (13.00)
08.09.2018
Україна – Македонія (13.00)
10.09.2018
Україна – Латвія (11.00)
Нагадаємо, національна збірна України почала підготовку до Ліги Націй.
Також, представлять нову ігрову форму збірної України.
Джерело - ФФУ.