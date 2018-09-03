Супрягу викликали до збірної України U-19 з футболу

Стало відомо, хто зіграє на турнірі в Латвії у складі збірної України U-19 з футболу.

Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

В юнацької збірної України U-19 розпочався збір, під час якого команда виступить на міжнародному турнірі - Кубок Федерації футболу Латвії. Окрім українців та господарів, у змаганнях візьмуть участь збірні Македонії та Фарерських островів

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Попов викликав 20 футболістів до складу команди.

Воротарі: Анатолій Трубін (Шахтар), Андрій Артим (Карпати).

Захисники: Максим Духан, Микола Ярош, Данило Хондак (усі – Динамо), Роман Слива, Петро Харжевський (обидва – Карпати), Максим Агапов (Зоря), Ігор Снурніцин (Олімпік).

Півзахисники: Георгій Цитаїшвілі, Богдан Білошевський, Вікентій Волошин (усі – Динамо), Клим Приходько, Михайло Мудрик (обидва – Шахтар), Ростислав Лях, Іван Желізко (обидва – Карпати).

Нападники: Євген Ісаєнко, Владислав Супряга (обидва – Динамо), Артем Холод (Шахтар), Данило Сікан (Карпати).

Розклад матчів збірної України на турнірі в Латвії:

06.09.2018

Україна – Фарерські острови (13.00)

08.09.2018

Україна – Македонія (13.00)

10.09.2018

Україна – Латвія (11.00)

Нагадаємо, національна збірна України почала підготовку до Ліги Націй.

Також, представлять нову ігрову форму збірної України.

Джерело - ФФУ.