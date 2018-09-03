Шевченко: Для Коваленка двері в збірну завжди відчинені

Молодий хавбек Шахтаря Віктор Коваленко й надалі знаходиться під пильним оком тренерського штабу збірної України.

Про це сказав головний тренер збірної України Андрій Шевченко в ексклюзивному коментарі кореспонденту Чемпіона.

"Зараз Віктор втратив стабільне місце в стартовому складі гірників, тому й не отримав виклик до лав національної команди", - зазначив керманич національної команди.

"Якщо він зможе повернутися на свій колишній рівень то обов'язково з'явиться в команді. Двері в збірну відчинені для всіх у тому числі й Коваленка", - підсумував Шевченко.

Нагадаємо, що Шевченко довикликав у збірну нападника Євгена Селезньова замість травмованого Артема Бєсєдіна.

Джерело - Чемпіон.