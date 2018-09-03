Барселона вдома розгромно перемогла Уеску в 3-му турі Ла-Ліги. ВІДЕО

Барселона у матчі 3 туру Ла Ліги приймала новачка дивізіону Уеску. У підсумку, діючий чемпіон країни здобув дуже впевнену перемогу попри те, що пропустив вже на 3-й хвилині.

Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга

3-й тур

2 вересня

Барселона – Уеска 8:2 (3:2)

Голи: 0:1 - Кучо, 1:1 - 16 Мессі, 2:1 - 24 Пулідо(автогол), 3:1 - 39 Суарес, 3:2 - 42 Галлар,4:2 - 48 Дембеле, 5:2 - 52 Ракітіч, 6:2 - 61 Мессі, 7:2 - 81 Альба, 8:2 - 93 Суарес

Нагадаємо, захисника Барселони затримала поліція.

Також, Барселона підписала гравця збірної Уругваю.

Джерело - megogo.