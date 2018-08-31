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Выбор футбольной формы - советы интернет-магазина спортивной одежды Zeus Андрій Твердохліб
29.08.2018 00:43 442
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Збірна України представить нову форму

Сьогодні 16:43 119 0
Збірна України представить нову форму

У вівторок, 4-го вересня, збірна України представить нову форму на НСК Олімпійському.

Про це повідомляє ФФУ.

О 17.45 відбудеться презентація нової форми збірної від технічного спонсора головної команди Joma.

У ній візьме участь соліст гурту ТІК Віктор Бронюк.

Тож глядачі матимуть змогу проявити свої не тільки спортивні, а й музичні вподобання.

О 17:30 уболівальники можуть прийти подивитися на відкрите тренування збірної.

Додамо, що вхід на стадіон буде вільним.

Нагадаємо, Шевченко оголосив склад збірної на Лігу Націй.

Також, коуч збірної України визначився ким він замінить травмованого Бєсєдіна.

Джерело - ФФУ.

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