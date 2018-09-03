Збірна України з футболу розпочала підготовку до матчів Ліги Націй

Сьогодні, 3 вересня, у Києві збірна України розпочала збір перед зустрічами в рамках Ліги Націй.
Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.
Усього на збір викликано 26 футболістів.
Перше заняття команда проведе сьогодні о 18.00 на НТК імені Банникова. Вже завтра, 4 вересня, відбудеться відкрите тренування на НСК Олімпійський.
О 17.45 громадськості представлять нову ігрову форму збірної України, а потім почнеться заняття.
Пізніше за інших до національної дружини приєднається Євген Коноплянка, але до вечірнього тренування він встигне.
Нагадаємо, стало відомо про склад Чехії на матч з Україною.
Джерело - ФФУ.