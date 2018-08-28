Моурінью жорстко відповів Венгеру

Моурінью у футболі не боїться нічого.

Про це сказав сам наставник МЮ.

Жозе Моурінью відповів екс-наставнику Арсенала Арсену Венгеру, який звинуватив його у страху перед невдачами.

"Арсен – фахівець з невдач, я – ні",- говорить тренер. "Якщо припустити, що він мав рацію в тому, що я боюся провалів, то це тільки тому, що я не терпів невдач багато разів. У футболі я не боюся нічого", – цитує Моурінью видання Goal.

Нагадаємо, що в останньому турі АПЛ Манчестер Юнайтед у домашньому матчі проти Тоттенхема допустив другої поспіль поразки і опустився на 13-е місце в турнірній таблиці.

Після чого у ЗМІ почала з'являтись інформація про можливу відставку тренера "червоних дияволів".

Джерело - football24.