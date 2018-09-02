Погба повідомив керівництво МЮ, що зимою перейде в Ювентус

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба прагне знову виступати в складі Ювентуса і повідомив про це босів "манкуніанців".

Про це повідомляє football24.ua.

Поль Погба повідомив керівництво Манчестер Юнайтед про бажання повернутись в Ювентус.

За інформацією Daily Express, француз хоче грати пліч-о-пліч з Кріштіану Роналду. Нагадаємо, обидва клуби потрапили в одну групу в Ліги Чемпіонів 2018/2019.

Погба перейшов до "червоних дияволів" влітку 2016 року за 105 млн євро, що стало трансферним рекордом на той момент.

За 2 роки в МЮ півзахисник виграв Суперкубок Англії, Кубок англійської ліги та Лігу Європи.

Нагадаємо, екс-тренер Челсі може очолити МЮ.

Також, Погба не зрозумів як команда програла Тоттенгему.

Джерело - football24.ua.