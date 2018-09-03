Вернидуб розповів чому залишився в Зорі

Головного тренера Зорі Юрія Вернидуба переконав залишитись президент луганського клубу Євген Геллер.

Про це розповів сам наставник команди.

"Я сказав ті слова про відставку і від них не відмовлявся,"- говорить Юрій.

"По приїзду з Німеччини в мене була позитивна, хороша розмова з президентом клубу. Він переконав мене в тому, що потрібно залишитися і працювати далі", - цитує Вернидуба офіційний сайт Зорі.