Мій профіль

Президент Зорі не прийняв відставку Вернидуба

Сьогодні 15:12 964
Рижикова виграла золото на Діамантовій лізі
Сьогодні 09:27 1149
На що здатен новачок Динамо. ВІДЕО
Вчора 23:16 3414
Світоліна пройшла у наступне коло US Open
Вчора 21:52 1218
Динамо та Ворскла дізналися своїх суперників на груповому етапі Ліги Європи
Вчора 15:02 2819
Цуренко знищила другу ракетку світу на US Open
Вчора 08:05 3070 1
ЛЄ. РБ Лейпциг - Зоря 3:2. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО
30.08.2018 21:25 4590
Блоги
Усик залякав Белью ефектним роликом. ВІДЕО
Усик залякав Белью ефектним роликом. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 20:00 1525
Роналду показав, чим займається на тренуванні. ВІДЕО
Роналду показав, чим займається на тренуванні. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 15:00 643
Зірковий фанат: Беленюк зробив вибір між Динамо та Шахтарем. ФОТО
Зірковий фанат: Беленюк зробив вибір між Динамо та Шахтарем. ФОТО Максим Буйдин
Вчора 13:26 2491
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:59 Футбол Бігун втратив кросівок, але виграв фінал Діамантової ліги. ВІДЕО 32
17:42 Футбол 65 російських біатлоністів підозрюють у вживанні допінгу 227
17:14 Футбол Ліверпуль переміг Лестер, попри ганебну помилку Аліссона. ВІДЕО 436
16:47 Футбол Ярмоленко не потрапив до основи Вест Гема на матч проти Вулвергемптона 315 1
16:30 Футбол Чеснаков: Ліга Європи - величезний плюс для полтавського футболу 232
16:15 Теніс Завацька програла фінал турніру в Будапешті 200
15:45 Футбол Шахтар забрендував стадіон Металіст. ФОТО 1714
15:31 Футбол Захисника Барселони затримала поліція 507
15:12 Футбол Президент Зорі не прийняв відставку Вернидуба 964
14:49 Футбол Роналдо домовився про купівлю Вальядоліда 467
14:28 Баскетбол Став відомий склад збірної України з баскетболу на матчі Чемпіонату світу 526
14:15 Футбол Президент Ренна: У нас є шанс вийти з групи 328
13:56 Футбол Стало відомо, скільки українські клуби зароблять на телетрансляціях 637
13:32 Футбол Вест Гем - Вулвергемптон: де дивитися матч 4-го туру англійської Прем'єр-ліги 329
13:16 Футбол Розклад матчів Динамо та Ворскли на груповому етапі Ліги Європи 920
12:55 Футбол Ватажком самопроголошеної ДНР став колишній менеджер Шахтаря 979
12:26 Футбол Вернидуб залишиться в Зорі. ФОТО 1522
12:10 Бокс Белью впевнений, що нокаутує Усика 430
11:56 Футбол Перші кроки Дуелунда в динамівській футболці. ВІДЕО 817
11:34 Футбол Калініченко, Косовський, Шацьких та ще ряд тренерів отримали ліцензію PRO 402
11:20 Футбол Президент Ворскли: Доля нам посміхнулася 789
10:56 Футбол Чи зможе Маріуполь відібрати очки у Шахтаря: де дивитися матч 7-го туру УПЛ 292
10:35 Футбол Суркіс прокоментував підписання данського півзахисника. ВІДЕО 639
10:14 Теніс Серена розгромила сестру в сімейному дербі Вільямс на US Open 744
09:44 Футбол Як Мілан вигризав перемогу у "вовків". ВІДЕО 624

Президент Зорі не прийняв відставку Вернидуба

Сьогодні 15:12 964 0
Президент Зорі не прийняв відставку Вернидуба

Президент Зорі Євген Геллер відхилив відставку наставника луганчан Юрія Вернидуба.

Про це повідомляє FootballHab.

Зустріч власника та тренера Зорі тривала більше години. Повідомляється, що Геллер відмовив Вернидубу у проханні покинути команду.

Головний тренер Зорі залишиться та виведе команду на найближчий матч команди в УПЛ – проти київського Арсенала, який відбудеться завтра, 2 вересня.

Нагадаємо, після матчу-відповіді раунду плей-офф Ліги Європи проти РБ Лейпциг тренер подякував клубу за 9 років співпраці і повідомив про бажання піти.

Зауважимо, наставник працює в луганській команді з 2010 року, контракт Вернидуба з Зорею розрахований до 2020 року.

Раніше, гендиректор Зорі прокоментував відставку Вернидуба.

Джерело - FootballHub.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()