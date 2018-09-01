Президент Зорі не прийняв відставку Вернидуба

Президент Зорі Євген Геллер відхилив відставку наставника луганчан Юрія Вернидуба.

Про це повідомляє FootballHab.

Зустріч власника та тренера Зорі тривала більше години. Повідомляється, що Геллер відмовив Вернидубу у проханні покинути команду.

Президент @FCZoryaOfficial не прийняв відставку Юрія Вернидуба 🔥

Зустріч тренера луганців із Євгеном Геллером тривала більше години!

Вернидуб має вивести команду на найближчий матч - з Арсеналом🔝

На даний момент Юрій Вернидуб - головний тренер Зорі😍 pic.twitter.com/VL44oyheVT — FootballHub (@FootballHub_Ua) 1 вересня 2018 р.

Головний тренер Зорі залишиться та виведе команду на найближчий матч команди в УПЛ – проти київського Арсенала, який відбудеться завтра, 2 вересня.

Нагадаємо, після матчу-відповіді раунду плей-офф Ліги Європи проти РБ Лейпциг тренер подякував клубу за 9 років співпраці і повідомив про бажання піти.

Зауважимо, наставник працює в луганській команді з 2010 року, контракт Вернидуба з Зорею розрахований до 2020 року.

Раніше, гендиректор Зорі прокоментував відставку Вернидуба.

Джерело - FootballHub.