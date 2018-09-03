Буяльський: Після таких матчів у футбол грати не хочеться

Гравці Динамо вибачилися перед своїми вболівальникамипісля гри з Карпатами.

Про це розповів хавбек київського Динамо Віталій Буяльський

"Коли програєш 0:2 перед своїми вболівальниками, розумієш, що потрібно швидше грати, була метушня, поспішали відігратися. Тому так сталося.Потрібно розібратися самим у собі, як грати, як виходити на поле, як битися за Динамо",- говорить гравець

"Вболівальники після матчу нас підтримали, ми перед ними вибачилися. Вони приходять, підтримують нас, неділя, вечір, а ми обличчям у бруд падаємо. Після таких матчів у футбол грати не хочеться. Хочеться сісти в роздягальні і не виходити з неї", – сказав футболіст в ефірі FootballHub.