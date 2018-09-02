Ювентус здолав Парму в Серії A, Роналду знову не забив

У 3-му турі чемпіонату Італії Ювентус виграв у гостях у Парми, Кріштіану Роналду не зміг відзначитися голом.

Маріо Манджукіч вивів туринців вперед вже на 2-й хвилині. Парма відігралася на 33-й хвилині зусиллями Жервінью.

Перемогу Ювентусу на 58-й хвилині приніс Блез Матюїді, який відзначився голом, після передачі п’яткою Манджукіча.

Крішітану Роналду відіграв за клуб з Турину весь матч, але поки не зміг забити дебютний гол у Серії A.

Чемпіонат Італії, Серія A

3-й тур

1 вересня

Парма - Ювентус 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 2 Манджукіч, 1:1 - 33 Журвінью, 1:2 - 58 Матюїді

Нагадаємо, легенда Ювентуса Мішель Платіні розкритикував перехід Роналду до туринського клубу з Реалу

Раніше, Міралем П’яніч продовжив контракт з Ювентусом на п'ять років.

Джерело - Чемпіон.