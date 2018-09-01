Мілан на останніх секундах вирвав перемогу у Роми

Мілан вдома здолав Рому у матчі 3-го туру чемпіонату Італії.

Мілан жваво розпочав поєдинок і в першому таймі повністю переграв гостей. "Россонері" вийшли вперед завдяки голу Франка Кессьє, який замкнув простріл Рікардо Родрігеса.

Другий тайм активніше розпочала Рома. Тиск "вовків" дав результат на 59-й хвилині, коли Фасіо після розіграшу кутового вдало зіграв на добиванні та вразив ворота Доннарумми.

Гаттузо вирішив боротися за перемогу до кінця і випустив на допомогу Ігуаїну молодого Патріка Кутроне, який і забив переможний м'яч після передачі аргентинця.

Після цього матчу Мілан піднявся на 11 позицію у турнірній таблиці Серії А, здобувши першу перемогу у новому чемпіонаті. Рома з чотирма очками в активі знаходиться на 7 місці.

Чемпіонат Італії

3 тур

Мілан – Рома 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 40 Кессьє, 1:1 - 59 Фасіо, 2:1 - 90+5 Кутроне

Нагадаємо, Мальдіні повернувся в Мілан.

Раніше, Ігуаїн підписав контракт з Міланом.

Джерело - Чемпіон.