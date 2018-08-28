Погба: Ми навіть не зрозуміли, що сталось

Гравці Манчестер Юнайтед дуже розчаровані своєю грою.

Про це розповів пізахисник МЮ Поль Погба ефірі RMC Sport.

"Навіть ми не зрозуміли що сталось. Ми дуже добре розпочали гру, а потім пропустили 2 голи в другому таймі. Це було важко прийняти. Ми не зрозуміли, як пропустили перший гол, адже матч був у наших руках. Ми продовжували тиснути, але пізніше пропустили третій м'яч",- говорить гравець.

Погба сказав, що гравцям дуже шкода фанатів "червоних дияволів".

"Наші фани тиснули на нас. Нам їх дуже шкода, і ми дійсно розчаровані, ми хотіли зіграти краще. Думаю, що ми не заслуговували такої поразки. Ми – Манчестер Юнайтед і ми ніколи не здамось!", – цитує Погба football24.ua

Нагадаємо, МЮ програв Тотенгему в АПЛ.

Вже на початку другого тайму "шпори" забили 2 голи за 2 хвилини.

Джерело - football24.ua.