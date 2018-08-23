Екс-тренер Челсі очолить Манчестер Юнайтед

Колишній головний тренер Челсі Антоніо Конте — один з претендентів на пост наставника Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Трибуна з посиланням на Football Italia.

За інформацією джерела, керівництво клубу незадоволене напруженою ситуацією в команді, пов'язаною з конфліктом між нинішнім тренером Жозе Моурінью і півзахисником Полем Погба.

Основним претендентом на посаду головного тренера манкуніанців є екс-тренер Реала Зінедін Зідан.

Конте очолював Челсі з 2016 по 2018 роки. Під його керівництвом клуб виграв чемпіонат і Кубок Англії.

У останньому турі Англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед програв Челсі.

Окрім цього, нещодавно гравець червоних дияволів відвідав тренування Шахтаря.

Джерело - Трибуна.