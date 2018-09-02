Роналду молодший фантастично дебютував за Ювентус

Син Кріштіану Роналду, Кріштіану Роналду молодший, дебютував за молодіжну команду Ювентуса забивши купу голів.

Про це повідомляє Depo.Сектор.

Минулого тижня Кріштіану-молодший приєднався до академії туринського клубу. В даний момент Роналду виступає за команду Юве U-9.

В першому ж матчі хлопець відзначився чотирма голами.

Однак 33-річний Роналду поки не може похвалитися такою реалізацією, після трьох турів в Серії А у Кріштіану-старшого поки жодного забитого м'яча.

Нагадаємо, Моурінью заблокував повернення Роналду до Манчестер Юнайтед.

Також, Роналду показав, чим займається на тренуванні.

Джерело - Depo.Сектор.