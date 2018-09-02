Моурінью заблокував повернення Роналду до Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью влітку заблокував трансфер Кріштіану Роналду із Реалу.
Про це повідомляє Mirror.
За інформацією видання, віце-президент клубу Ед Вудворд був готовий виділити велику суму на трансфер 33-річного португальця.
Проте, Моурінью був проти цієї угоди, оскільки вважав, що перехід Роналду за 90 млн фунтів та зарплата 500 тис фунтів на тиждень - забагато для вікового гравця.
Роналду виступав за МЮ з 2003 по 2009 рік.
Нагадаємо, Роналду після переходу до Ювентуса поки не забив жодного голу.
Раніше, легендарний футболіст МЮ Раян Гіггз розповів, хто може замінити Роналду в Реалі.
Джерело - Mirror.