Моурінью заблокував повернення Роналду до Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью влітку заблокував трансфер Кріштіану Роналду із Реалу.

Про це повідомляє Mirror.

За інформацією видання, віце-президент клубу Ед Вудворд був готовий виділити велику суму на трансфер 33-річного португальця.

Проте, Моурінью був проти цієї угоди, оскільки вважав, що перехід Роналду за 90 млн фунтів та зарплата 500 тис фунтів на тиждень - забагато для вікового гравця.

Роналду виступав за МЮ з 2003 по 2009 рік.

Нагадаємо, Роналду після переходу до Ювентуса поки не забив жодного голу.

Раніше, легендарний футболіст МЮ Раян Гіггз розповів, хто може замінити Роналду в Реалі.

Джерело - Mirror.