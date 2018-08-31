Ворскла виривала перемогу в Чорноморця

Ворскла на останніх хвилинах вирвала перемогу в одеського Чорноморця.

У першому таймі нічого цікавого не відбувалося, окрім пенальті у ворота Чорноморця.

Але Кулач не зміг реалізувати одинадцятиметровий.

Вже на початку другого тайму Владислав реабілітувався, забивши гол у ворота одеситів.

Моряки змогли відігратися вже через 15 хвилин.

Матч йшов до свого логічного завершення, але Дмитро Рижук невдало зіграв у своїй штрафній і відправив м'яч у свої ворота.

Чемпіонат України, УПЛ

7 тур

31 серпня

Ворскла - Чорноморець 2:1 (0:0, 2:1)

Голи:1:0 - 49 Кулач, 1:1 - 62 Чорний, 2:1 - 87, автогол Рижук.

Джерело - champion.com.ua.