Ворскла виривала перемогу в Чорноморця

Ворскла на останніх хвилинах вирвала перемогу в одеського Чорноморця.
У першому таймі нічого цікавого не відбувалося, окрім пенальті у ворота Чорноморця.
Але Кулач не зміг реалізувати одинадцятиметровий.
Вже на початку другого тайму Владислав реабілітувався, забивши гол у ворота одеситів.
Моряки змогли відігратися вже через 15 хвилин.
Матч йшов до свого логічного завершення, але Дмитро Рижук невдало зіграв у своїй штрафній і відправив м'яч у свої ворота.
Чемпіонат України, УПЛ
7 тур
31 серпня
Ворскла - Чорноморець 2:1 (0:0, 2:1)
Голи:1:0 - 49 Кулач, 1:1 - 62 Чорний, 2:1 - 87, автогол Рижук.
Джерело - champion.com.ua.