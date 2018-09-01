Шахтар впевнено переміг Маріуполь

У 7-му турі чемпіонату України Шахтар не мав проблем із ослабленим Маріуполем
Команда Олександра Бабича змогла виставити на матч лише чотирьох запасних, через заборону Шахтаря використовувати орендованих у нього футболістів.
Донеччани володіли великою перевагою, але відкрили рахунок лише на 43-й хвилині. Після прострілу Ісмаїлі відзначився Жуніор Мораес.
Шахтар збільшив перевагу на 56-й хвилині коли м'яч у власні ворота зрізав Джойскім Дава, який намагався завадити прострілу Марлоса на Мораеса.
Шахтар переміг 2:0, набрав 18 очок та став одноосібним лідером чемпіонату України.
Чемпіонат України, УПЛ
7-й тур
1 вересня
Шахтар - Маріуполь 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 43 Жуніор Мораес, 2:0 - 56 Дава (авт.)
Шахтар: Пятов, Бутко, Хочолава, Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко, Алан Патрік (Майкон, 64), Веллінгтон Нем, Тайсон (Болбат, 79), Марлос (Фернандо, 79), Жуніор Мораес.
Маріуполь: Гальчук, Дава, Биков, Яворський, Білоконь, Білий (Горбунов, 63), Демірі, Тищенко, Мишньов, Вакула (Бугай, 74), Фомін.
Попередження: Ракицький, 34, Тищенко, 40
Нагадаємо, у заявку Маріуполя на матч із Шахтарем потрапило лише 15 футболістів.
Раніше, у матчі 7-го туру УПЛ Ворскла вирвала перемогу в Чорноморця.
Джерело - Чемпіон.