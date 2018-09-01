Шахтар впевнено переміг Маріуполь

У 7-му турі чемпіонату України Шахтар не мав проблем із ослабленим Маріуполем

Команда Олександра Бабича змогла виставити на матч лише чотирьох запасних, через заборону Шахтаря використовувати орендованих у нього футболістів.

Донеччани володіли великою перевагою, але відкрили рахунок лише на 43-й хвилині. Після прострілу Ісмаїлі відзначився Жуніор Мораес.

Шахтар збільшив перевагу на 56-й хвилині коли м'яч у власні ворота зрізав Джойскім Дава, який намагався завадити прострілу Марлоса на Мораеса.

Шахтар переміг 2:0, набрав 18 очок та став одноосібним лідером чемпіонату України.

Чемпіонат України, УПЛ

7-й тур

1 вересня

Шахтар - Маріуполь 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 43 Жуніор Мораес, 2:0 - 56 Дава (авт.)

Шахтар: Пятов, Бутко, Хочолава, Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко, Алан Патрік (Майкон, 64), Веллінгтон Нем, Тайсон (Болбат, 79), Марлос (Фернандо, 79), Жуніор Мораес.

Маріуполь: Гальчук, Дава, Биков, Яворський, Білоконь, Білий (Горбунов, 63), Демірі, Тищенко, Мишньов, Вакула (Бугай, 74), Фомін.

Попередження: Ракицький, 34, Тищенко, 40

Нагадаємо, у заявку Маріуполя на матч із Шахтарем потрапило лише 15 футболістів.

Раніше, у матчі 7-го туру УПЛ Ворскла вирвала перемогу в Чорноморця.

Джерело - Чемпіон.