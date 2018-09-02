Ярмоленко потрапив до збірної літніх трансферів АПЛ. ФОТО

Півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко увійшов до символічної збірної найгучніших літніх трансферів у Англії.
Рейтинг склало видання MATCH!, повідомляє FootBoom.
Українець разом з одноклубником Феліпе Андерсоном та форвардом Брайтона Флоріном Андоне склав лінію атаки збірної.
Журналісти дали Ярмоленку прізвисько The Wizard (Чарівник) та відзначили його результативність.
Нагадаємо, Ярмоленко вийшов на заміну у матчі 4-го туру АПЛ проти Вулвергемптона, але не зміг допомогти своїй команді уникнути чергової поразки.
Водночас, після гри фани лондонського клубу жорстко розкритикували тренера Мануеля Пеллегріні, який не ставить Ярмоленка до стартового складу.
Джерело - FootBoom.