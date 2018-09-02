Мій профіль

Цуренко вийшла до 1/8 фіналу US Open

Вчора 23:29 1199
Вест Гем із Ярмоленком учетверте поспіль програв у АПЛ
Вчора 18:57 1077
Президент Зорі не прийняв відставку Вернидуба
Вчора 15:12 2000
Рижикова виграла золото на Діамантовій лізі
Вчора 09:27 2045 1
На що здатен новачок Динамо. ВІДЕО
31.08.2018 23:16 5609
Світоліна пройшла у наступне коло US Open
31.08.2018 21:52 1637
Динамо та Ворскла дізналися своїх суперників на груповому етапі Ліги Європи
31.08.2018 15:02 3317
Блоги
Як Неймар проявив великодушність до юного фаната. ВІДЕО
Як Неймар проявив великодушність до юного фаната. ВІДЕО Phillip Hess
Сьогодні 11:45 548
Усик залякав Белью ефектним роликом. ВІДЕО
Усик залякав Белью ефектним роликом. ВІДЕО Максим Буйдин
31.08.2018 20:00 2289
Роналду показав, чим займається на тренуванні. ВІДЕО
Роналду показав, чим займається на тренуванні. ВІДЕО Максим Буйдин
31.08.2018 15:00 712
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:59 Автоспорт Хемілтон вириває перемогу на Гран-Прі Італії 109
17:49 Футбол Головний суперник Динамо в єврокубках зробив гучний трансфер 234
17:15 Єдиноборства Бійця ММА відвезли з рингу на хірургічний стіл відразу після бою. ВІДЕО 587
16:39 Футбол Лідера Ліона пограбували на кругленьку суму 190
16:19 Футбол Динамо у топ-25 клубів за переглядами в YouTube. ФОТО 395
16:02 Футбол Шевченко довикликав іспанського легіонера 860
15:52 Футбол Олімпік на виїзді переміг Десну в УПЛ 207
15:36 Футбол Новачок Динамо Дуелунд: Буду представляти найкращий клуб України. ФОТО 337
15:22 Футбол Українські біатлоністи виграли три медалі чемпіонату Чехії 336
14:59 Бокс Педраса розповів, як просуваються перемовини про бій з Ломаченком 512
14:44 Футбол Карпати спростували заборону футболістам спілкуватися з пресою 601
14:23 Футбол Ярмоленко потрапив до збірної літніх трансферів АПЛ. ФОТО 1914
13:56 Футбол Моурінью заблокував повернення Роналду до Манчестер Юнайтед 461
13:33 Теніс Як Цуренко демонструвала характер у матчі US Open. ВІДЕО 949
13:21 Стрільба Українці Костевич та Омельчук здобули бронзу чемпіонату світу 237
12:51 Бокс Дерев’янченко: У рингу забуду про дружбу з Джейкобсом 786
12:37 Футбол Форвард, якого хотіло купити Динамо, продовжив контракт з Рейнджерс 934
12:14 Теніс Світоліна вибула з US Open у міксті 646
11:58 Футбол Українець Кравець відзначився асистом у Сегунді. ВІДЕО 667
11:45 Футбол Як Неймар проявив великодушність до юного фаната. ВІДЕО 548
11:28 Футбол Як екс-динамівець Гонсалес допоміг Сантосу перемогти у чемпіонаті Бразилії. ВІДЕО 285
10:56 Футбол Фани Вест Гема проклинають Пеллегріні за відсутність Ярмоленка у основі 1246
10:40 Бокс Беллью боїться, що поєдинок з Усиком зірветься 402
10:18 Футбол Українець Хобленко у дебютному матчі приніс перемогу брестському Динамо. ВІДЕО 654
09:59 Футбол Як Реал познущався над командою Луніна у Ла Лізі. ВІДЕО 1108 1

Ярмоленко потрапив до збірної літніх трансферів АПЛ. ФОТО

Сьогодні 14:23 1914 0
Ярмоленко потрапив до збірної літніх трансферів АПЛ. ФОТО

Півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко увійшов до символічної збірної найгучніших літніх трансферів у Англії.

Рейтинг склало видання MATCH!, повідомляє FootBoom. 

Українець разом з одноклубником Феліпе Андерсоном та форвардом Брайтона Флоріном Андоне склав лінію атаки збірної. 

Журналісти дали Ярмоленку прізвисько The Wizard (Чарівник) та відзначили його результативність. 

Нагадаємо, Ярмоленко вийшов на заміну у матчі 4-го туру АПЛ проти Вулвергемптона, але не зміг допомогти своїй команді уникнути чергової поразки

Водночас, після гри фани лондонського клубу жорстко розкритикували тренера Мануеля Пеллегріні, який не ставить Ярмоленка до стартового складу

Джерело - FootBoom.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()