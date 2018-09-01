Вест Гем із Ярмоленком учетверте поспіль програв у АПЛ

Андрій Ярмоленко вийшов на заміну у матчі проти Вулвергемптона, але не допоміг Вест Гему уникнути чергової поразки у чемпіонаті Англії

Українець не потрапив до стартового складу, але з'явився на полі одразу по перерві. Він замінив Роберта Снодгерса.

Ярмоленко не відзначився результативними діями, та не зміг допомогти Вест Гему уникнути четвертої поспіль поразки у АПЛ.

Лондонці пропустили у компенсований арбітром час на 90+3 хвилині, перемогу Вулвергемптону приніс Адама Траоре.

Чемпіонат Англії, АПЛ

4-й тур

1 вересня

Вест Гем - Вулвергемптон 0:1

Гол: 0:1 - 90+3 Траоре

Нагадаємо, Ярмоленко вчетверте поспіль розпочав матч чемпіонату Англії на лаві запасних.

У іншому матчі 4-го туру чемпіонату Англії Ліверпуль переміг Лестер, попри результативну помилку свого голкіпера Аліссона.

Джерело - Чемпіон.