Ярмоленко вийшов на заміну в матчі проти Вулвергемптона

Андрій Ярмоленко вийшов у складі Вест Гема на другий тайм матчу чемпіонату Англії проти Вулвергемптона

Українець розпочав матч у запасі, але за рахунку 0:0, вийшов на поле одразу по перерві.

The Boss makes a change at half-time. Yarmolenko comes onto the field to replace Snoddy.