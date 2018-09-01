Як Шахтар переміг Маріуполь в УПЛ. ВІДЕО

Шахтар у 7-му турі переміг Маріуполь та захопив одноосібне лідерство у чемпіонаті України

Перемогу донеччанам приніс точний удар Жуніора Мораеса та автогол Джойскіма Дави.

Шахтар виграв у Маріуполя з рахунком 2:0, набрав 18 очок та став одноосібним лідером чемпіонату України.

Чемпіонат України, УПЛ

7-й тур

1 вересня

Шахтар - Маріуполь 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 43 Жуніор Мораес, 2:0 - 56 Дава (авт.)

Шахтар: Пятов, Бутко, Хочолава, Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко, Алан Патрік (Майкон, 64), Веллінгтон Нем, Тайсон (Болбат, 79), Марлос (Фернандо, 79), Жуніор Мораес.

Маріуполь: Гальчук, Дава, Биков, Яворський, Білоконь, Білий (Горбунов, 63), Демірі, Тищенко, Мишньов, Вакула (Бугай, 74), Фомін.

Попередження: Ракицький, 34, Тищенко, 40

Нагадаємо, Маріуполь виставив на матч із Шахтарем лише чотирьох запасних, через заборону донеччан використовувати орендованих у них футболістів.

Раніше, Ворскла у 7-му турі УПЛ вирвала перемогу в Чорноморця.

Джерело - Чемпіон.