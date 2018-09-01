Маріуполь розпочав матч із Шахтарем лише з чотирма запасними

Через заборону грати орендованим футболістам, Маріуполь заявив на матч із Шахтарем 15 виконавців

У матчі 7 туру чемпіонату України команді Олександра Бабича Шахтар заборонив використовувати орендованих у нього Ігоря Кірюханцева, Сергія Чоботенко, Андрія Борячука, Андрія Коробенко, Олександра Піхальонка, В'ячеслава Чурка, Олександра Зубкова, та Данила Ігнатенко.

Матч між Шахтарем та Маруполем розпочався у Харкові о 19:30.

Раніше було оголошено про перехід із Шахтаря до Маріуполя Олександра Зубкова.

Нагадаємо, Шахтар оприлюднив ціни на квитки на матчі Ліги чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.