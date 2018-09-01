Манчестер Сіті здолав Ньюкасл у АПЛ

У 4-му турі чемпіонату Англії Манчестер Сіті виграв вдома у Ньюкасла з рахунком 2:1

Суперник Шахтаря по груповому раунду Ліги чемпіонів вийшов вперед на 8-й хвилині, коли відзначився Рахім Стерлінг.

Ньюкаслу вдалося відігратися на 30-й хвилині зусиллями Деандре Єдліна.

Перемогу Манчестер Сіті на 52-й хвилині потужним дальнім ударом Кайл Вокер, для якого цей гол став першим за команду Хосепа Гвардіоли.

Чемпіонат Англії, УПЛ

4-й тур

1 вересня

Манчестер Сіті - Ньюкасл – 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 8 Стерлінг, 1:1 - 30 Єдлін, 2:1- 52 Вокер

Нагадаємо, у 4-му турі УПЛ Андрій Ярмоленко вийшов на заміну, але не зміг допомогти Вест Гему уникнути чергової поразки.

Раніше Ліверпуль переміг Лестер, попри результативну помилку бразильського голкіпера Аліссона.

Джерело - Чемпіон.