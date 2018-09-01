Ліверпуль переміг Лестер, попри ганебну помилку Аліссона. ВІДЕО

У матч 4-го туру чемпіонату Англії Ліверпуль переміг у гостях Лестер з рахунком 2:1
На 10-й хвилині рахунок у матчі відкрив Садіо Мане, на 45-й подвоїв перевагу Ліверпуля Роберто Фірміно.
Лестер забив у відповідь на 63-й хвилині після грубої помилки голкіпера Аліссона. Бразилець спробував біля лінії воріт обіграти Келечі Іхеаначо, той перехопив м’яч та віддав результативну передачу на Рашида Геззаля, який вразив порожні ворота.
Ліверпуль переміг 2:1.
Чемпіонат Англії, АПЛ
4-й тур
1 вересня
Лестер - Ліверпуль 1:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 10 Мане, 0:2 - 45 Фірміно, 1:2 - 63 Геззаль
Нагадаємо, Андрій Ярмоленко розпочав у запасі Вест Гема матч 4-го туру чемпіонату Англії проти Вулвергемптона.
Раніше Ліверпуль розтрощив Вест Гем у дебютному матчі українського півзахисника у АПЛ.
Джерело - Чемпіон.