Ліверпуль переміг Лестер, попри ганебну помилку Аліссона. ВІДЕО

У матч 4-го туру чемпіонату Англії Ліверпуль переміг у гостях Лестер з рахунком 2:1

На 10-й хвилині рахунок у матчі відкрив Садіо Мане, на 45-й подвоїв перевагу Ліверпуля Роберто Фірміно.

Лестер забив у відповідь на 63-й хвилині після грубої помилки голкіпера Аліссона. Бразилець спробував біля лінії воріт обіграти Келечі Іхеаначо, той перехопив м’яч та віддав результативну передачу на Рашида Геззаля, який вразив порожні ворота.

Ліверпуль переміг 2:1.

Чемпіонат Англії, АПЛ

4-й тур

1 вересня

Лестер - Ліверпуль 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 10 Мане, 0:2 - 45 Фірміно, 1:2 - 63 Геззаль

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко розпочав у запасі Вест Гема матч 4-го туру чемпіонату Англії проти Вулвергемптона.

Раніше Ліверпуль розтрощив Вест Гем у дебютному матчі українського півзахисника у АПЛ.

Джерело - Чемпіон.