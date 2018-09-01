Як Ді Марія забив з кутового за ПСЖ у чемпіонаті Франції. ВІДЕО

Півзахисник ПСЖ Анхель Ді Марія відзначився голом із кутового у матчі чемпіонаті Франції проти Німа

Аргентинець забив прямим ударом з кутового на 40-й хвилині зустрічі 4-го туру Ліги 1.

ПСЖ переміг з рахунком 4:2.

Чемпіонат Франції, Ліга 1

4-й тур

1 вересня

Нім - ПСЖ 2:4

Голи: 0:1 - 36 Неймар, 0:2 - 40 Ді Марія, 1:2 - 63 Бобішон, 2:2 - 71 Севаньє, 2:3 - 77 Мбаппе, 2:4 - 90+2 Кавані

Нагадаємо, ПСЖ купив захисника Баварії Хуана Берната.

Раніше паризький клуб поскаржився у ФІФА на Барселону через переговори з Адрієном Рабьо.